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Общество26 ноября 2021 10:45

В Славянском районе обновили четыре парка

На общественных территориях оборудовали площадки
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Обновление общественных территорий в регионе продолжается. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Обновление общественных территорий в регионе продолжается. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Общая площадь обновленных зеленых зон в Славянском районе составила более 50 тысяч квадратных метров. В этом году здесь реконструировали четыре парка.

- В парке «Станичный» в станице Анастасиевской создали удобные пешеходные зоны, установили площадки для занятий воркаутом и настольных игр. В поселке Забойском создали пешеходные и велосипедные дорожки, также установили площадки. Обустроили парки в хуторе Галицын и в станице Черноерковской. В станице Петровской еще благоустраивают улицу Красную, - отметили специалисты.

На Кубани к благоустройству парков подходят комплексно. В следующем году планируется обновить 219 территорий.