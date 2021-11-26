Ограничения для непривитых туристов не планируют отменять на Кубани

Сочи остается востребованным для туристов курортом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани не планируют отменять ограничения для непривитых туристов. Гостей края продолжат принимать в отелях с предоставлением сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом рассказал губернатор региона в интервью ТАСС.

- По поводу правил было много скепсиса и критики, но практика показала, что они работают хорошо. Пока нет повода отменять требования: в отелях, санаториях и других средствах коллективного размещения могут жить только люди с вакциной, - отметил Вениамин Кондратьев. - Если оставить без внимания вопросы защищенности, полностью снять ограничения, широко открыть двери наших курортов, то получим новые вспышки инфекции, и тогда придется принимать еще более жесткие меры.

Несмотря на ограничения, на кубанских курортах Новый год встретит половина страны. На предстоящих праздниках регион ожидает почти 400 тысяч туристов.

Тем временем среднее количество заражений на Кубани стремительно возросло. Так, за последние сутки в регионе зарегистрировали 807 новых пациентов с коронавирусом.

Напомним, в Краснодарском крае предоставлять QR-коды в ТЦ и общепитах необходимо до 18 января. Пройти в заведения смогут только привитые от коронавируса и переболевшие. А вакцинацию от COVID-19 в регионе прошли уже более 2,4 миллиона человек.