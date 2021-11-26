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Общество26 ноября 2021 11:07

Главный архитектор Кубани прокомментировал механизм комплексной застройки

По словам специалиста, это не предполагает изъятие, выкуп жилых объектов или их снос
Светлана ОВДЕЙ
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На Кубани нацелены на строительство жилья вместе с соцобъектами Фото из архива КП

На Кубани нацелены на строительство жилья вместе с соцобъектами Фото из архива КП

Главный архитектор Кубани прокомментировал механизм комплексной застройки. По словам Ивана Позднякова, система не предполагает изъятие, выкуп или снос жилья.

- Механизм нацелен на то, чтобы законным способом обязать застройщиков возводить вместе с жильем социальные объекты. Для этого будут заключать договоры, в которых пропишут все обязанности и конкретные сроки строительства каждой школы, детского сада или поликлиники, - подчеркнул Иван Поздняков. - Для уже построенного жилья механизм нацелен на решение вопросов с ветхим и аварийным. Собственники недвижимости могут самостоятельно провести комплексное развитие территории, если такая инициатива будет поддержана.

Напомним, губернатор Кубани подписал постановление о комплексном развитии территорий региона. Оно исключает «точечную застройку» и направлено на возведение жилья вместе с соцобъектами.