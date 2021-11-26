Дожди со снегом и гололед спрогнозировали в выходные на Кубани

Сыро будет на выходных Фото: Галина КОПЫЛОВА

Снег и гололед пообещали синоптики в выходные 27-28 ноября. Но такая погода будет только в горах и предгорьях. Ближе к морю, наоборот, потеплеет.

- 27 ноября ожидается переменная облачность. Днем местами дождь, в горах с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман и гололед. Порывы ветра могут достигать 20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, днем 8…13°, в южной половине края 12…17°; в горах ночью -4…-9°, днем 7…12°, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На Черноморском побережье днем местами пройдет дождь. Но воздух прогреется до 18-20°.