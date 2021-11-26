Охотник-нелегал застрелил товарища на Кубани

На месте трагедии обнаружены два незарегистрированных ружья Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края

На Кубани охотник-нелегал стал жертвой товарища. Во время поиска добычи один из мужчин застрелил другого, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Трагедия произошла в станице Бжедуховской. Двое местных жителей отправились на охоту в запрещенный природный зоологический госзаказник «Белореченский».

В результате мужчинам удалось добыть дикого кабана, который позже стал не единственной жертвой. Во время охоты одним из товарищей был убит другим. Пострадавший скончался до того, как его доставили в больницу.

- Полицейские совместно с госинспектором министерства природных ресурсов края обнаружили два незарегистрированных охотничьих ружья и тушу самки дикого кабана. По факту случившегося ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Кубани.

В том числе в ведомстве напомнили, что незаконная охота наказывается штрафом до 1 миллиона рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет.