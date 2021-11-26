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Общество26 ноября 2021 11:43

Вторую очередь Симферопольского бульвара благоустроили в Краснодаре

Здесь установили скамейки, заасфальтировали пешеходную дорожку и высадили деревья
Светлана ОВДЕЙ
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Симферопольский бульвар Фото: пресс-служба городской администрации

Симферопольский бульвар Фото: пресс-служба городской администрации

Вторую очередь Симферопольского бульвара благоустроили в Краснодаре. Работы завершились на участке от улицы Сормовской до улицы Приозерной, сообщает пресс-служба городской администрации.

Мэр Андрей Алексеенко и председатель городской Думы Вера Галушко на клумбах участка высадили сосны и можжевельники. Кроме озеленения, здесь установили лавочки и заасфальтировали пешеходную дорожку.

Совсем скоро Симферопольский бульвар пополнится кленами, елями и живой изгородью из 150 кустарников декоративной японской айвы.

Напомним, раньше участок занимали торговые павильоны. Когда помещения стали негодными, их убрали. А территорию благоустроили с учетом пожеланий жителей.