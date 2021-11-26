Более 330 фактов хищения электроэнергии пресечено в краснодарском энергорайоне

С начала 2021 года специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» выявили 337 фактов энерговоровства – безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на территории Краснодара и пяти прилегающих районов Краснодарского края и Республики Адыгея. В денежном выражении ущерб, нанесенный энергосистеме региона, превысил 122 млн рублей. По всем фактам составлены соответствующие акты и проводится претензионно-исковая работа.

Несанкционированное подключение к сетям – это неконтролируемая нагрузка на энергообъекты, которая становится причиной снижения надежности электроснабжения потребителей. Кроме того, самовольное присоединение в большинстве случаев выполняется с грубейшими нарушениями техники безопасности, с риском для здоровья и даже жизни.

В целях пресечения незаконного потребления электричества энергетики реализуют целый комплекс организационных и технических мероприятий: регулярные рейды, плановые и внеплановые проверки приборов учета, установка антимагнитных пломб, автоматизация учета электроэнергии. Так, в краснодарском энергорайоне с начала 2021 года установлено более семи тысяч новых приборов учета, так называемых, «умных» счетчиков. А для предотвращения фактов вмешательства в работу прибора учета энергетики применили около 10 тысяч антимагнитных пломб.

«Россети Кубань» напоминает, законодательство РФ предусматривает строгое наказание в отношении лиц, незаконно потребляющих электроэнергию. Помимо компенсации причиненного ущерба за «похищенное» электричество, нарушители также привлекаются к административной ответственности с выплатой штрафа. Штраф за несогласованное подключение к электрическим сетям и безучетное использование электрической энергии для физических лиц – от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей.

Энергетики призывают всех, кому стало известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, сообщать об этом по круглосуточному бесплатному телефону «Россети Кубань»: 8-800-220-0-220 (анонимность гарантируется).