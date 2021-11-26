Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 ноября 2021 12:00

На Кубани мошенница украла у знакомых 64 млн рублей под предлогом получить проценты

Деньги злоумышленница потратила в личных целях
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На Кубани мошенница "обогатилась" на 64 млн рублей Фото из архива КП

На Кубани мошенница "обогатилась" на 64 млн рублей Фото из архива КП

Жительница Белореченского района Кубани украла у знакомых около 64 миллионов рублей. Женщина обогатилась под предлогом мошеннической схемы, сообщает пресс-служба краевого МВД.

Так, местная жительница предложила знакомым заработать. Женщина просила деньги, а взамен обещала вернуть средства уже с процентами. Однако схема оказалась обманом, а деньги злоумышленница потратила в личных целях. Всего ей удалось 11 раз получить средства в общей сумме на 64 миллиона рублей.

- Обвиняемая находится под домашним арестом. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.