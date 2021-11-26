На Кубани мошенница украла у знакомых 64 млн рублей под предлогом получить проценты

На Кубани мошенница "обогатилась" на 64 млн рублей Фото из архива КП

Жительница Белореченского района Кубани украла у знакомых около 64 миллионов рублей. Женщина обогатилась под предлогом мошеннической схемы, сообщает пресс-служба краевого МВД.

Так, местная жительница предложила знакомым заработать. Женщина просила деньги, а взамен обещала вернуть средства уже с процентами. Однако схема оказалась обманом, а деньги злоумышленница потратила в личных целях. Всего ей удалось 11 раз получить средства в общей сумме на 64 миллиона рублей.

- Обвиняемая находится под домашним арестом. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.