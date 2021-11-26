Федерального судью на Кубани, которого подловили на нецензурной брани, наказали предупреждением

Теперь судья будет осторожен в выражениях

Скандал разразился вокруг федерального судьи Усть-Лабинского района Краснодарского края Андрея Дашевского. Он на диктофонной записи обматерил ответчика по делу, в речи использовал морально унижающие жаргонизмы.

В суде провели проверку и наказали служителя Фемиды. Но пока только предупреждением.

- Члены квалификационной коллегии рассмотрели заключение комиссии. Установлено, что голос на аудиозаписи действительно принадлежит судье Дашевскому. Высказывания он допустил вне судебного процесса. По результатам проверки коллегия решила признать в действиях судьи признаки дисциплинарного проступка и наложить на него дисциплинарное взыскание в виде предупреждения, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.