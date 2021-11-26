Хулиганы, избившие водителя и пассажира грузовика в Краснодаре, предстанут перед судом

Обвиняемые находятся в заключении под стражей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хулиганов, избивших водителя и пассажира грузовика, будут судить в Краснодаре. Расследование инцидента в поселке Индустриальном завершено, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Ситуация произошла в сентябре этого года. Две иномарки Bentley Flying Spur и Mercedes-Benz Gelandewagen пытались объехать пробку по обочине. Однако вернуться на полосу авто не смогли – путь перегородил грузовой фургон ГАЗ 2705, в котором находились 24-летний водитель и 19-летний пассажир. Тогда из иномарок вышли четыре мужчины от 26 до 45 лет, которые в ходе конфликта избили их.

- Обвиняемые полностью признали вину, завершенное расследование уголовного дела проводилось СКР по Краснодарскому краю. Материалы переданы для рассмотрения в суд. Возможное наказание включает и лишение свободы с максимальным сроком до семи лет. Сейчас обвиняемые находятся в заключении под стражей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Кубани.