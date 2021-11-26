Маршрут автобуса 2E изменится до 18 января в Краснодаре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре пассажиров автобуса по маршруту 2E ожидают изменения. До 18 января общественный транспорт в выходные и праздники будет ходить по улице Красной. Об этом сообщает Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление.

До изменений автобус передвигался в выходные только по улице Октябрьской. Теперь когда Красная временно стала непешеходной, общественный транспорт поедет и по этому маршруту.

- Это одна из мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, - сообщили в МУП "КТТУ".