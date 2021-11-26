В Краснодаре на 11-летнюю девочку напали бездомные собаки

От разъяренных животных ребенка спасли прохожие Фото из архива КП

На 11-летнюю девочку напали бездомные собаки в Краснодаре. От разъяренных животных ребенка оттащили прохожие.

Инцидент произошел 25 ноября в 19:30. На школьницу внезапно налетели бездомные собаки. В итоге у ребенка травмированы ноги и руки. После нападения девочка с родителями обратились в больницу.

- По факту нападения на несовершеннолетнюю проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда» -Кубань» сообщала о том, что в Сочи охранник отеля на глазах у отдыхающих придушил собаку. За издевательство над животным мужчину накажут.