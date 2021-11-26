Краснодарские пенсионеры осваивают TikTok и онлайн-шопинг. Фото предоставлено пресс-службой МегаФон.

Жители Краснодарского края старше 60 лет ежемесячно прокачивают порядка 500 терабайт мобильного интернет-трафика. Это почти на 50% больше, чем годом ранее. К такому выводу пришли эксперты МегаФона, проанализировав обезличенную статистику активности пенсионеров в сети за 2020 и 2021 годы.

Самой популярной соцсетью у возрастных абонентов остается «Одноклассники». Переписываться пенсионеры предпочитают в WhatsApp и в Viber, а для видеозвонков чаще всего используют Skype.

Вместе с тем, краснодарские пенсионеры активно осваивают популярную у молодежи социальную сеть TikTok, а также смотрят кино онлайн и заказывают через интернет товары и услуги.

- За год число наших абонентов старшего возраста – активных пользователей интернета выросло почти в 3 раза. Пенсионеры в сети общаются с родными и друзьями, получают новые знания и даже зарабатывают деньги, осваивая новые профессии, - отметила Анна Калинина, руководитель по корпоративным коммуникациям Мегафона на Юге и Кавказе.