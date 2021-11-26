На Кубани 85% пациентов ковидных госпиталей не вакцинировались

Большинство пациентов ковидных госпиталей Кубани не вакцинировались Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

85% пациентов кубанских ковидных госпиталей не вакцинировались. Всего в больницах находятся 5366 человек, у 2903 из которых диагноз подтвердился. Статистику на еженедельном брифинге озвучила заведующая организационно-методическим отделом специализированной клинической инфекционной больницы Елена Палиева.

- Эпидситуация на Кубани остается напряженной. За последние сутки госпитализированы 462 человека. Большинство пациентов, которые лечатся в госпиталях, - не вакцинированы , - отметила Елена Палиева.

Тем временем в регионе прививку от коронавируса сделали порядка 2,5 миллиона человек. 19 тысяч вакцинировались от COVID-19 за последние сутки.

Напомним, в крае сохраняются ковидные ограничения для посетителей ТЦ и общепитов. Чтобы пройти в заведение, до 18 января нужен QR-код, который получают привитые или переболевшие.