Отчим задушил 6-летнего ребенка и выдал убийство за несчастный случай на Кубани

Трагедию мужчина пытался выдать за несчастный случай Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Тимашевском районе Кубани 6-летний ребенок стал жертвой отчима. Мужчина задушил ребенка и выдал убийство за несчастный случай. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла накануне в Тимашевске. Вечером мужчина находился в доме с двумя детьми – 6-летним пасынком и годовалым совместным с женой мальчиком. Обвиняемый, разозлившись на старшего ребенка, толкнул его. Мальчик заплакал, что еще больше привело мужчину в ярость. Тогда он начал душить мальчика. Поняв, что ребенок мертв, подозреваемый решил выдать убийство за несчастный случай.

Мужчина вызвал скорую и поехал в больницу, где рассказал, что ребенок якобы упал с лестницы и ударился головой. Однако экспертиза показала обратное. При допросе отчим признался в том, что убил ребенка.

- В ближайшее время будет подано ходатайство о заключении мужчины под стражу. Проводится следственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.