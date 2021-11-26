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Общество26 ноября 2021 14:12

На Кубани ускорят работу по нацпроектам

Поручение дал губернатор края
Светлана ОВДЕЙ
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На некоторых объектах отмечено отставание сроков Фото: пресс-служба краевой администрации

На некоторых объектах отмечено отставание сроков Фото: пресс-служба краевой администрации

На Кубани ускорят работу по нацпроектам. Поручение накануне дал губернатор края на совещании по темпам реализации программ.

- В этом году нацпроекты профинансированы порядка 52 миллиардами рублей. Кассовое исполнение программ к 1 декабря должно составлять не менее 90% средств, но на сегодня – всего 69%, - акцентировал Вениамин Кондратьев. – Край и муниципалитеты не имеют права не оправдать доверие жителей и сорвать сроки.

Из выделенных 52 миллиардов использовано 36. Высокий процент реализации отмечен по нацпроектам «Производительность труда» (97%), «Малое и среднее предпринимательство»(93%), «Безопасные и качественные дороги» ( 92%), «Культура» (86%). Меньше всего план достигнут по программам «Образование»( 45%), «Жилье и городская среда» (58%), «Цифровая экономика» (66%), «Демография» (71%).