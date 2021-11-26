Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 ноября 2021 14:26

С начала года в больницы Кубани поставили 77 аппаратов для лечения онкологии

В медучреждения по плану закуплено все оборудование
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
До конца года еще в больницах края установят еще семь аппаратов Фото: пресс-служба администрации региона

До конца года еще в больницах края установят еще семь аппаратов Фото: пресс-служба администрации региона

В больницы Кубани по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» поставили все оборудование. Для медучреждений закупили 77 аппаратов, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, в ноябре в Клиническом онкологическом диспансере № 1 установили аппарат МРТ. А в Краевой клинической больнице №1 оборудовали компьютерный томограф. До конца года в больницах оборудуют еще семь аппаратов.

- Каждый год медики выявляют 23-25 тысяч новых случаев онкологии. Краевая служба постоянно развивается - приобретаем современное оборудование, открываем центры, врачи успешно проводят сложные операции и лечат пациентов со злокачественными новообразованиями, –подчеркнул министр здравоохранения КУбани Евгений Филиппов.