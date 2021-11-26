Ветер до 25 м/с прогнозируют в Новороссийске

Жителям и гостям Новороссийска следует утеплиться - в город возвращается норд-ост Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Норд-ост возвращается на просторы Новороссийска. В городе прогнозируют усиление холодного ветра.

Так, по данным синоптиков, с 20:00 до 23:00 26 ноября юго-восточный ветер будет бушевать с силой до 15-20 метров в секунду. А на следующий день порывы будут достигать до 25 метров.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в выходные на Кубани в горах и предгорьях ожидаются дожди со снегом и гололед. А ближе к морскому побережью погода, наоборот, порадует теплом.