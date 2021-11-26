Туристический поезд «Сочи» в новогодние праздники свяжет курорты Кубани и Абхазии Фото из архива КП

Туристический поезд "Сочи" в новогодние праздники свяжет курорты Кубани и Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Пассажиры поезда, стилизованного под 70-80-е годы XX века, смогут отправиться из Туапсе и Сочи в Гагру. Проехать «новогодним» маршрутом можно до 8 января, кроме 4-ого.

Так, поезд отправится из Туапсе в 5:30 утра, остановится в Сочи в 7:48, где пробудет 17 минут, и прибудет в Гагру в 11:35. Обратно из Абхазии состав тронется в 18:50, вновь остановится в Сочи в 22:25 на 5 минут и окажется в Туапсе уже в 00:35. А 3 января поезд проедет по укороченному маршруту от станции Гагра до Сочи, 5 января он также отправится по укороченному маршруту Сочи – Гагра.

Стилизованный под эпоху СССР состав предоставляет возможность посетить курорт в течение одного дня. Первый рейс состав совершил 15 августа 2020 года и успел обслужить порядка 75 тысяч пассажиров. А 30 декабря туристический поезд впервые отправился по «новогоднему» маршруту.