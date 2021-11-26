В уникальной роще ореха пекан под Краснодаром начался сбор урожая

Местные жители хвастаются урожаем. Фото: tatyanakashirskaya

Жители краснодарского пригорода приступили к сбору орехов пекан. Уникальная пекановая роща находится в поселке Южный. Роще несколько десятков лет. 143 дерева были высажены еще в годы Великой Отечественной войны. С той поры каждую осень население Южного собирает урожай вкусных и питательных орехов. Кстати, на рынке цена за килограмм пекана может достигать одной тысячи рублей.

- Еще не было такого года, когда мы бы остались без запасов деликатеса на зиму, - рассказывают местные жители.

Известно, что это единственное в регионе место произрастания деревьев пекана. Летом 2021 года жителей Южного обеспокоила новость, что рощу собираются срубить. Администрация Динского района опубликовала проект благоустройства зеленой зоны. Согласно ему, ради спортивных площадок и памятной стелы собирались вырубить больше половины деревьев. Тогда люди смогли отстоять уникальную рощу.