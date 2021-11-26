Завершена реконструкция участка трассы М-4 «Дон» в Геленджике

Новый участок трассы стал шире на две полосы. Фото: Автодор

В Краснодарском крае завершена реконструкция трассы М-4 «Дон» возле села Виноградное рядом с Геленджиком. Как сообщили в госкомпании «Автодор», трасса стала шире, теперь не две, а четыре полосы для автомобильного движения, также появилась дорожная развязка.

- По транспортной развязке автомобилисты смогут безопасно попасть в село Виноградное и обратно, а также развернуться при движении по М-4 – как в направлении Новороссийска, так и в сторону Геленджика, - уточнили в пресс-службе компании «Автодор».

Отремонтирован участок протяженность почти 3 километра. По словам специалистов, дорожники уложили особенный высокоустойчивый асфальтобетон, способный выдержать интенсивные нагрузки.