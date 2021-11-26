Крупный животноводческий комплекс появится в Тбилисском районе

Кормить и доить коров на новой ферме будут роботы. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Тбилисском района до конца 2021 года появится один из самых больших в регионе животноводческих комплексов, рассчитанный на 700 голов крупного рогатого скота. Стоимость этого инвестиционного проекта 1,2 млрд рублей. Это будет полностью роботизированное предприятие, оснащенное климат-контролем, орошением и дозированным кормлением животных. Как сообщили в администрации Краснодарского края, современная техника уже настроена и отлажена, сейчас на ферме ждут закупки поголовья.

– В ближайшие годы региону предстоит существенно нарастить объемы производства молока, молочной продукции. Создание современных предприятий будет этому способствовать, – рассказал министр сельского хозяйства региона Федор Дерека.

Обслуживать полностью автоматизированное предприятие будут не более 20 человек. Ожидается, что комплекс станет лидером по производству молока.