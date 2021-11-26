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Политика26 ноября 2021 16:55

Мэр Новороссийска не подал документы на конкурс главы

Прием документов на конкурс главы Новороссийска завершен.
Евгения ХАЛИКОВА
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Действующий мэр Новороссийска не будет участвовать в конкурсе на пост главы города. Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Действующий мэр Новороссийска не будет участвовать в конкурсе на пост главы города. Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Прием документов для участия в конкурсе на пост главы Новороссийска завершен. Как стало известно «КП»-«Кубань», действующий градоначальник Игорь Дяченко свою кандидатуру решил не выставлять. Никаких официальных заявлений об уходе с должности в связи с истечением срока полномочий, либо же об участии в конкурсе, Игорь Дяченко также не делал.

В пресс-службе города-героя сообщили, что на данный момент в приемную комиссии поступило пять заявок. На кресло мэра города-героя претендуют военный пенсионер Алексей Самохвалов, генеральный директор мусороуборочной компании Владимир Шило, еще один пенсионер Олег Нечаев, индивидуальный предприниматель Сергей Гончаров и безработный Андрей Рыбкин.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования город Новороссийск запланирован на 21 декабря 2021 года.