Мэр Новороссийска не подал документы на конкурс главы

Действующий мэр Новороссийска не будет участвовать в конкурсе на пост главы города. Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Прием документов для участия в конкурсе на пост главы Новороссийска завершен. Как стало известно «КП»-«Кубань», действующий градоначальник Игорь Дяченко свою кандидатуру решил не выставлять. Никаких официальных заявлений об уходе с должности в связи с истечением срока полномочий, либо же об участии в конкурсе, Игорь Дяченко также не делал.

В пресс-службе города-героя сообщили, что на данный момент в приемную комиссии поступило пять заявок. На кресло мэра города-героя претендуют военный пенсионер Алексей Самохвалов, генеральный директор мусороуборочной компании Владимир Шило, еще один пенсионер Олег Нечаев, индивидуальный предприниматель Сергей Гончаров и безработный Андрей Рыбкин.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования город Новороссийск запланирован на 21 декабря 2021 года.