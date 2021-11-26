Образовательные телеграм-каналы помогут учащимся Краснодарского края определиться с профессией

Учащимся региона помогут с профориентацией. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае запустят образовательный проект, которые поможет студентам и школьникам найти работу или определиться с профессией. В рамках национальной программы «Образование», будут созданы два телеграм-канала, где можно будет получить всю актуальную информацию от региональных центров занятости, а также колледжей и техникумов.

Канал для учеников 6-11 классов будет называться "мобильная профориентация школьников". Здесь размещают анонсы о проведении дней открытых дверей в колледжах и техникумах, виртуальные экскурсии по учебным заведениям.

Второй канал получит название «Содействие занятости студентов». Он будет рассчитан на студентов выпускную курсов, которые уже задумались о будущем трудоустройстве.

Как сообщили в администрации Краснодарского края, разработчики телеграм-каналов уже провели встречи по направлениям графического дизайна, SMM-менеджмента и антикризисного управления.