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Общество26 ноября 2021 17:47

Лучшими в стране признаны кубанские вина

Продукция краснодарских виноделен обошла 600 конкурентов
Евгения ХАЛИКОВА
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Кубанские вина признаны лучшими в стране. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанские вина признаны лучшими в стране. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Профессиональная экспертная комиссия оценивала каждый образец по 12 параметрам. В результате кубанские красные сухие и полусухие вина были признаны лучшими в своих категориях. Высокие оценки жюри получили и белые вина от краснодарских виноделен.

Как сообщили в администрации Краснодарского края, вся продукция, представленная на конкурсе, была приобретена организаторами винного гида в точках розничной торговли, обезличена и передана в лабораторию под шифрами.