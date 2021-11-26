Лучшими в стране признаны кубанские вина

Кубанские вина признаны лучшими в стране. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Профессиональная экспертная комиссия оценивала каждый образец по 12 параметрам. В результате кубанские красные сухие и полусухие вина были признаны лучшими в своих категориях. Высокие оценки жюри получили и белые вина от краснодарских виноделен.

Как сообщили в администрации Краснодарского края, вся продукция, представленная на конкурсе, была приобретена организаторами винного гида в точках розничной торговли, обезличена и передана в лабораторию под шифрами.