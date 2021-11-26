Кадеты казачьих корпусов Кубани примут участие в фестивале казачьей культуры

Кубанские кадеты примут участие в фестивале казачьей культуры. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кадеты региональных казачьих корпусов начали подготовку к фестивалю казачьей культуры. Региональный этап конкурса уже стартовал в Краснодарском крае. Как сообщили в краевой администрации, каждое учебное заведение казачьей направленности, предоставило на фестиваль по одной команде.

– Фестиваль среди воспитанников казачьих кадетских корпусов проводится в целях сохранения и развития традиций кубанского казачества через изучение истории и культуры, - отметил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Участников ждут состязания по пяти номинациям. Выступления оценит межведомственное жюри.