Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 ноября 2021 18:47

Более 2 млрд долларов получили сельхозпредприятия Кубани от экспорта продукции

Краснодарский край является лидером среди регионов-экспортеров по агропромышленному комплексу
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Выручка от экспорта продукции составит к концу года почти 3 млрд долларов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Выручка от экспорта продукции составит к концу года почти 3 млрд долларов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанские предприятия подводят предварительные итоги работы в 2021 году. Согласно статистике, с начала года местные сельхозпроизводители экспортировали продукцию на сумму свыше 2 млрд долларов. Как сообщили в региональной администрации, до конца года эта цифра вырастет до 3 млрд долларов.

Больше всего было экспортировано зерна- порядка 6,5 млн тонн, неплохие показатели по продаже зарубежным партнерам и масложировой продукции.

– В рамках поручения губернатора Вениамина Кондратьева региону нужно активнее продвигать на внешние рынки готовую продукцию. Для поддержки предприятий-экспортеров мы готовы предусмотреть региональное финансирование, – рассказал вице-губернатор Андрей Коробка.

По поручению краевых властей, в регионе будут разработаны новые меры поддержки. Рассчитывать на них смогут предприятия, поставляющие товары на внешние рынки. для сельхозпроизводителей, поставляющих свою продукцию на внешние рынки.