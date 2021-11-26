В Анапе ждут ухудшения погоды

На Анапу надвигается шторм Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Анапе в ближайшие 9 дней ждут ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков, уже с 27 ноября в городе резко изменится погода. Возможны бури и ливни, порывы ветра могут достигать 27-29 метров в секунду.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, руководство города собрало срочное совещание, на котором обсудили переход в режим повышенной готовности

– Мы должны быть готовы к действиям в условиях ухудшения метеорологической ситуации. Весь перечень превентивных мероприятий должен быть выполнен, - уточник вице-мэр Игорь Михайлов.

В городе создан оперативный штаб, который будет работать в круглосуточном режиме на базе единой диспетчерской дежурной службы. В центре будут мониторить ситуацию на городских улицах и принимать решение о реагировании.

На предприятиях ЖКХ, отвечающих за жизнедеятельность города, сформированы аварийные бригады, которые будут дежурить до снятия режима повышенной готовности.