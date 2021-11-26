В центре Краснодара парковки будут стоить по-разному

В Краснодаре подорожают парковки. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В центре Краснодара вводится новая дифференцированная система оплаты муниципальных парковок. Как объяснили в мэрии, это сделано для того, чтобы разгрузить город и снизить количество личного транспорта на центральных городских улицах. Согласно разработанной в администрации схеме, краевой центр будет разбит на пять зон и в каждом секторе будет установлена свой цена за час аренды муниципальной парковки.

— Сейчас стоимость часа на муниципальных парковках составляет 30 рублей. Этот тариф был рассчитан и утвержден еще в 2013 году и уже не соответствует востребованности услуги, количеству транспорта, которое мы видим на улицах города. Хочу отметить для сравнения, что сейчас стоимость этой же услуги на частных парковках начинается от 50 рублей в час. Поэтому мы устанавливаем дифференцированный тариф, в том числе, опираясь на опыт других городов, — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Дороже всего обойдется автомобилисту парковка на Привокзальной площади – от 60 рублей. В центре города цена будет варьироваться от 30 и до 50 рублей. Чем дальше от улицы Красной будет отдаляться водитель, чем дешевле ему выйдет паркоместо. Новые правила вступят в силу с 10 января 2022 года.