Авария на водоводе оставила жителей Новороссийска без воды

В Новороссийске сутки не могут устранить аварию на водопроводе. Фото: mupvodokanalnvrs

В Новороссийске жители 16 улиц ждут, когда их дома снова подключат к центральному водоснабжению. Без питьевой воды несколько сотен людей остались из-за аварии на трубопроводе по улице Волгоградская и переулку Дзержинского, которая произошла 25 ноября.

Как сообщили в МУП «Водоканал», рабочие своевременно приступили к аварийно-ремонтным работам, однако устранение порыва затягивается. По последним данным, штатный режим подачи водоснабжения будет восстановлен к утру 27 ноября.

- На трубопроводе на данный момент проводятся сварочные работы. Ориентировочное время завершения работ 2-2,5 часа. Далее приступят к регулировочным работам и наполнению системы, - уточнили в МУП «Водоканал» города Новороссийска.

Пока водоснабжение жилых домов не восстановлено, питьевую воду людям привозят в автоцистернах.