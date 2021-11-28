Голосование за участников конкурса «Настоящие люди» завершилось

Премия Радио «Комсомольская правда» достанется настоящим людям!

Завершилось народное голосование за участников конкурса «Настоящие люди». Он нашел широкий отклик у жителей Кубани и был поистине народным. Многих выдвигали на конкурс коллективы, друзья, родственники. Мы сумели собрать абсолютно разных людей. Все они, не задумываясь, оказали помощь другим. Порой для этого даже рисковали жизнью!

Голосование длилось больше двух недель на сайте «Комсомольской правды». Сейчас редакция подводит итоги. Результаты будут объявлены 1 декабря во время марафона на радио «КП» - Краснодар». Имена «Настоящих людей» прозвучат в прямом эфире в 17:00.

Акция «Настоящие люди» проходит при поддержке городской думы Краснодара и ее председателя Веры Галушко.

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