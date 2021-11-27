Что произошло за ночь 27 ноября в Краснодарском крае: Авария на водоводе оставила жителей Новороссийска без воды

В Новороссийске сутки не могут устранить аварию на водопроводе. Фото: mupvodokanalnvrs

Что произошло за ночь 27 ноября 2021 года. Авария на водоводе оставила жителей Новороссийска без воды. Устранить порыв не получается уже сутки.

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Отчим задушил 6-летнего ребенка и выдал убийство за несчастный случай на Кубани. Экспертиза показала, что мальчик был убит.

На Кубани 85% пациентов ковидных госпиталей не вакцинировались. За сутки госпитализированы 462 заболевших.