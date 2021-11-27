Погода на 27 ноября 2021 года в Краснодаре: мощный ветер обрушится на кубанскую столицу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Резкое отепление ожидается на Кубани в ближайшие часы. Уже к полудню воздух в краевом центре прогреется до плюс 16 градусов. Это значение станет самым высоким в краевой столице за неделю.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 27 ноября 2021 года в Краснодаре.

- Также в городе ожидается усиление ветра, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Его порывы будут достигать 14 м/с.

Вместо с мощным ветром и потепление на Кубань придут дожди. Они зарядят в краевой столице в полдень и не прекратятся до конца следующих суток.