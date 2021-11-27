Действующий мэр Новороссийска не будет участвовать в конкурсе на пост главы города. Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Игорь Дяченко объявил об уходе с поста мэра Новороссийска. Об этом он сообщил в инстаграме.

- 5 лет на посту города пролетели быстро, но я не скажу, что незаметно. Я увидел жизнь в городе с разных сторон и ракурсов и постарался дойти до сути всех болезненных тем и насущных проблем, – подчеркнул глава города.

Он поблагодарил горожан за доверие, поддержку, критику и предложения, которые улучшили город-герой.

- Я решил не выдвигать свою кандидатуру на повторный срок, но готов и дальше трудиться на благо нашего города, – заключил Дяченко.

Он добавил, что окажет любую помощь будущему главе города.

Ранее мы писали, что в Новороссийске завершился прием документов на пост главы города. Заявки на участие в конкурсе оставили девять человек. Игорь Дяченко не вошел в это число.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Новороссийска намечен на 21 декабря 2021 года.