Новый стандарт озеленения появится в Краснодаре Фото: krd.ru

Новый стандарт озеленения появится в Краснодаре. Об этом заявил глава города Андрей Алексеенко. Он подчеркнул, что за последние годы краевая столица сильно «облысела», а новые деревья еще не выросли.

- И даже то, что сажаем — будет расти до состояния взрослых деревьев многие годы. Отдельный вопрос — старые парки города. На сегодня в них до 90% больных деревьев, которые отживают свой век, — сказал Андрей Алексеенко.

Глава города подчеркнул, что Краснодар ждет системная и масштабная программа по озеленению. Она начнется уже в ближайшее время.

- И обновление наших любимых с детства парков не может вестись таким путем, что вырубили большие деревья и посадили саженцы, – заключил мэр кубанской столицы.

Отмечается, что специалисты уже занялись созданием новых стандартов озеленения. Они изучили состав крупномерных деревьев, которые подходят для высадки в Краснодаре.