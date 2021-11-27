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Происшествия27 ноября 2021 6:44

Помощник судьи погиб в центре Краснодара

Он упал с балкона
Михаил БОЙЧЕНКО
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Помощник судьи погиб в центре Краснодара

Помощник судьи погиб в центре Краснодара

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помощник судьи Краснодарского краевого суда погиб в центре Краснодара. Он упал с балкона. Трагедия произошла вечером в пятницу, 26 ноября, на улице Красной.

По предварительной информации, 34-летний мужчина упал с балкона в 17:30 по московскому времени. Когда на место прибыли первые бригады скорой помощи, помощник был жил. Он скончался по время реанимационных действий.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося. По предварительной информации, это был несчастный случай.