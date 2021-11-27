Помощник судьи погиб в центре Краснодара
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Помощник судьи Краснодарского краевого суда погиб в центре Краснодара. Он упал с балкона. Трагедия произошла вечером в пятницу, 26 ноября, на улице Красной.
По предварительной информации, 34-летний мужчина упал с балкона в 17:30 по московскому времени. Когда на место прибыли первые бригады скорой помощи, помощник был жил. Он скончался по время реанимационных действий.
Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося. По предварительной информации, это был несчастный случай.