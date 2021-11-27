Участок федеральной трассы в Сочи привели в порядок после схода оползня Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

Участок федеральной трассы А-147 в Сочи привели в порядок после схода оползня. На Мамайском перевале заасфальтировали дорогу. Работы были завершены в ночь на 27 ноября.

- Полностью завершено асфальтирование двух полос пострадавшего в начале октября от оползня 130-метрового участка трассы А-147, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Отмечается, что дорожники уже нанесли разметку на поврежденном участке дороги и восстановили движение по двум полосам.

Сейчас специалисты занимаются возведение подпорной стены. Она позволит избежать повторного схода оползня и разрушения участка дороги. Работы на участке будут завершены к маю 2022 года.