Нелегальные лесорубы вырубили деревьев на 10 миллионов рублей в Адыгее Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея

В Республике Адыгея задержали нового фигуранта уголовного дела о незаконном срубе 60 кубометров деревьев на сумму свыше 10 миллионов рублей. Его задержали сотрудники УФСБ по региону.

По данным следствиям, сотрудник лесничества в Теучежском районе Адыгеи закрывал глаза на незаконный спил деревьев. За свои услуги он получал денежное вознаграждение.

- С августа по октябрь 2021 года злоумышленники незаконно спилили дубы, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Правоохранители возбудили два уголовных дела: о незаконной рубке леса и злоупотреблении должностными полномочиями.

Фигурант дела был отправлен под домашний арест. По предварительной информации, ему грозит до четырех лет лишения свободы.