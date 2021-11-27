Сразу 9 придомовых территорий и парк привели в порядок в Новороссийске Фото: admkrai.krasnodar.ru

Сразу 9 придомовых территорий и парк привели в порядок в Новороссийске. Работы прошли в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Отмечается, что общая площадь зон отдых, которые обновили в рамках национального проекта, составила около 60 кв.м.

- Всего в текущем году благоустроят 232 объекта в 63 населенных пунктах края. На 166 объектах работы уже завершили, – подчеркнул вице-губернатор Краснодарского края Александр Трембицкий.

Отметим, что в Новороссийске рабочие привели в порядок придомовые территории на улицах Сакко и Ванцетти, Советов и Анапское шоссе. Они обновили асфальт в проездах, на парковках, постелили покрытия на детских и спортивных площадках.

Также масштабные работы прошли в поселке Абрау-Дюрсо. Там специалисты привели в порядок дворы на улицах Новороссийской, Новой, Гладкова, Островского, Октябрьской и Промышленной. Они постелили асфальт во дворах, установили скамейки и урны, высадили деревья и обновили полотно и оборудование на детских и спортивных площадках.