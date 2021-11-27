Новые планшетные компьютеры завезли в больницу Анапы Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новые планшетные компьютеры завезли в больницу Анапы. Ими оснастили городскую поликлинику. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Отмечается, что планшеты необходимо врачам во время оказания неотложной помощи. Они избавляют медиков от бумажной документации и экономят время во время приема.

- Это оптимизирует процессы и систематизирует работу различных структур больницы, – заметил министр здравоохранения края Евгений Филиппов.

Отмечается, что планшеты отображают информацию о поступивших вызовах, больных, которые требуется помощь, и медкартах. То есть медики заносят все данные в шаблон, чтобы не тратить время во время оказания помощи пациенту.

Благодаря планшетам медики открывают больничные листы и формируют единую базу данных.