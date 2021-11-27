Дорожная карта развития конкуренции появилась на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Дорожная карта развития конкуренции появилась на Кубани. Она сформирована до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отмечается, что специалисты определили 15 направлений развития региона.

- Эти стратегические документы должны лечь в основу повышения конкурентоспособности региона. Исходя из приоритетов развития отраслей, будут формироваться меры государственной поддержки, порядок предоставления субсидий и льгот, – подчеркнул первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

Отмечается, что новую дорожную карту Кубани представил министр экономики края Алексей Юртаев. Он подчеркнул, что в основу документа легли такие отрасли, как АПК, обращение с ТКО, электроэнергетика, образование и здравоохранение.

Так специалисты провели анализ наиболее перспективных направлений для развития бизнеса. Основной акцент эксперты сделали на частные рынки и повышении конкурентоспособности кубанских предприятий.