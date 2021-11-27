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Общество27 ноября 2021 8:54

705 новых случаев заболевания COVID-19 выявили за последние сутки на Кубани

Пандемия отступает
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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705 новых случаев заболевания COVID-19 выявили за последние сутки на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

705 новых случаев заболевания COVID-19 выявили за последние сутки на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

705 новых случаев заболевания COVID-19 выявили за последние сутки на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отмечается, что самыми зараженными районами региона стали три муниципалитета. Это Краснодар, Динской и Брюховецкий районы. Местные жители сдали 371, 37 и 31 положительный тест соответственно.

Отметим, что показатель заболеваемости COVID-19 увеличился до 1701 человека на 100 тысяч населения.

Напомним, что лучший способ избежать инфицирования – вакцинация. Благодаря ей в регионе вырабатывается коллективный иммунитет. Он должен сформироваться, когда прививку поставят как минимум 75-80% взрослого населения региона.