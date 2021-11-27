Стена дома обрушилась после хлопка газа на Кубани Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Стена дома обрушилась после хлопка газа на Кубани. Инцидент случился 27 ноября в Армавире.

По предварительной информации, хлопок газа прогремел в 11:15 в переулке Кубанский.

- Поступило сообщение о происшествии с газовым оборудованием, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарском краю.

По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Спасатели эвакуировали 50 человек. Никто не пострадал.

Сейчас на месте работают экстренные службы: 32 человека и 10 единиц техники.