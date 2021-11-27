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Общество27 ноября 2021 12:59

Более 4 тысяч обращений поступило на «Прямую линию» губернатора Кубани

Вениамин Кондратьев пообщается с местными жителями 1 декабря
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Более 4 тысяч обращений поступило на «Прямую линию» губернатора Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 4 тысяч обращений поступило на «Прямую линию» губернатора Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 4 тысяч обращений поступило на «Прямую линию» губернатора Кубани. Вениамин Кондратьев пообщается с местными жителями 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отмечается, что трансляция «Прямой линии» с главой региона состоится на телеканале «Кубань 24». За пару дней свои вопросы губернатору Краснодарского края оставили 4166 человек.

Больше всего обращений составили жители Крыловского, Белоглинского и Староминского районов, а также Горячего Ключа и Краснодара.

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