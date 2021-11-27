Более 950 человек стали участниками отчетного сбора Кубанского казачьего войска Фото: admkrai.krasnodar.ru

Отчетный сбор Кубанского казачьего войска состоялся на этой неделе. Его участниками стали свыше 950 человек. Мероприятие прошла в онлайн-формате.

Отмечается, что на отчетном сборе присутствовали замполномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, митрополит Кубанский и Екатеринодарский Григорий, представители ЗСК, силовых структур и казаки.

- Казаки несут все виды государственной службы в крае, помогают при ликвидации чрезвычайных ситуаций. В этом году свыше 7,5 тысяч человек участвовали в военно-полевых сборах, – подчеркнул вице-губернатор Александр Власов.

Отметим, что общая численность войска составляет 57 тысяч человек. Если считать членов семей, то эта цифра переваливает за 166 000, куда уходят 560 обществ.

Суммарный земельный фонд Кубанского казачьего войска составляет 27 тысяч гектаров.

Только за последний год на пять тысяч возросла численность Союза казачьей молодежи – с 107 000 до 112 000. Это один из лучших показателей за последние годы.

Напомним, что в системе казачьего образования числятся 30 детсадов, 70 школ и 7 кадетских корпусов. Суммарно их посещают более 100 тысяч человек.