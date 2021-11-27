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Происшествия27 ноября 2021 13:29

Водитель протаранил дерево, скрываясь от полицейских в Новороссийске

Местный житель не пострадал
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Водитель протаранил дерево, скрываясь от полицейских в Новороссийске

Водитель протаранил дерево, скрываясь от полицейских в Новороссийске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Водитель протаранил дерево, скрываясь от полицейских в Новороссийске. Сотрудники ДПС пытались остановить иномарку на пересечении улиц Куникова и Малоземельской в городе-героя.

Но автомобилист проигнорировал требования сотрудников полиции и попытался скрыться. Только уехать далеко у 25-летнего местного жителя не получилось.

- Он не справился с управлением и врезался в дерево у дома на улице Героев Десантников, – рассказали «КП» – Кубань» в ОГИБДД УМВД по Новороссийску.

После ДТП мужчину задержали сотрудники полиции. На него было составлены четыре административных материала и протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Машина автолюбителя помещена на специальную стоянку.