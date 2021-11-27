План вакцинации от гриппа выполнен на 100% в Краснодаре

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План вакцинации от гриппа среди детей выполнен на 100% в Краснодаре. Прививку поставили 171 484 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что 171,4 тысячи – это 100% от плана вакцинации, который составляет 60% от общего количества детей в Краснодаре.

- Вакцины защищают от четырех штаммов вируса гриппа. Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8–12 дней и сохраняется до 12 месяцев, – подчеркнула начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

Отмечается, что вакцинация считается лучшей защитой от заражения гриппом. Также она позволяет избежать серьезных последствий в случае болезни.

Прививка от гриппа положена детям от полугода.