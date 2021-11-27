Туристический поезд «Сочи» возобновит работу на Новогодние каникулы Фото: администрации Туапсинского района

Туристический поезд «Сочи» возобновит работу на время Новогодних каникул. Он будет следовать по маршруту Туапсе – Гагры – Туапсе. Сообщение возобновится 30 декабря.

Отмечается, что состав стилизован под поезда 1970-1980-х годов. Он будет совершать однодневные экскурсионные поездки по курортам Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской ЖД.

За время работы состав уже перевез 75 тысяч пассажиров. По новому расписанию, поезд будет выезжать из Туапсе в 05:30 и прибывать в Гагру в 11:35.

Обратное отправление намечено на 18:50. В Туапсе состав будет возвращаться в 00:35.

Поезд будет курсировать между городами на протяжении всех Новогодних каникул (до 8-го числа), кроме четвертого января.