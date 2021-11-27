Фото: сервис Яндекс. Пробки

У парка Галицкого образовались огромные заторы. Скорость движение упала до 5 км/ч.

Речь идет об участке улицы Тихорецкой от кольца до старой парковки стадиона. С разницей в несколько минут здесь столкнулись минимум четыре машины.

Участок сразу же окрасился в багровый оттенок, а скорость движение упала до 5,5 км/ч.

Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает заторы в Краснодаре в четыре балла. Помимо улицы Тихорецкой, постоять придется на Ялтинской (от Селезнева до Филатова) и Школьной (от Северной до Восточно-Кругликовской).