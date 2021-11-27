Глава Кубани поздравил митрополита Григория с днем тезоименитства Фото: admkrai.krasnodar.ru

Глава Кубани поздравил митрополита Григория с днем тезоименитства. Вениамин Кондратьев встретился с владыкой. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Гава региона отметил, митрополит Григорий всего полгода возглавляет епархию, но уже стал мудрым наставников для тысяч прихожан.

- Вы как никто знаете, что духовные ориентиры закладывают в детстве. И сегодня делаете все возможное, чтобы молодежь в нашем крае росла достойными людьми – проявляла сострадание, прощала обиды, помогала нуждающимся, - отметил Вениамин Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что настоятели храмов Краснодарского края общаются с детьми и способствуют укреплению культурных и нравственных ценностей и благополучия.

Также митрополия помогает Кубани в борьбе с ковидом.

- Сегодня вы делом и словом помогаете справляться с общей бедой – пандемией, – сказал Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что настоятели говорят прихожанам о значимости прививочной кампании и объясняют, что вакцинация – лучший способ защиты себя и близких.

За полгода, что владыка Григорий возглавляет митрополию, он вывел на новый уровень работу с казачеством и молодежью.